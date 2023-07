Zeynep, muy decepcionada con su madre por haberle ocultado la verdad… ¡No quiere volver a verla!

Mustafá se presentó en el despacho de Zeynep para contarle, sin ningún tipo de remordimiento, que él era el padre de Yildiz y que también era el asesino de su padre. ¡Toda la oficina se quedó en shock!

La joven Yilmaz no entendía nada, pero ese hombre parecía muy seguro de lo que decía. Alihan ha tratado de consolarla y le ha aconsejado que lo mejor es que hable con su madre para salir de dudas.

Cuando Zeynep llega a casa de Asuman, le cuenta lo que le ha pasado con los ojos llenos de lágrimas. “¿Lo que me han dicho es verdad?”, le pregunta con la esperanza de que todo sea fruto de la locura de aquel hombre. ¡Pero no lo es! ¡Su madre le confirma que no ha mentido!

“¿Puedes explicar lo que siento en este momento como si estuviera simplemente enfadada?”, le reprocha Zeynep a su madre. ¡No puede creerse que le haya mentido durante tantos años!

A pesar de que Asuman trata de explicarse y de pedirle perdón, a Zeynep no le sirven de nada sus disculpas. ¡No quiere seguir escuchándola! Alihan trata de tranquilizar a su suegra diciéndole que su hija necesitará tiempo para similar lo que ha pasado. ¿Podrá perdonar Zeynep a su madre?