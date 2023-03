Avance del próximo capítulo de 'Pecado Original': Zeynep tiene que buscar un nuevo trabajo, ¿cómo reaccionará Alihan?

En el capítulo de hoy hemos visto como Zeynep regresaba a Estambul debido a los deseos de su hermana. ¡Se iba a divorciar! Y no podía dejarla pasar sola por esa situación, por ello se ha vuelto.

Hasta que no vuelva Cem a la ciudad, la joven no quiere volver a Falcon Air. No quiere tener que volver a trabajar con su expareja, y sabe que Alihan movería cielo y tierra para que ella se quedara allí.

Ahora debe buscar un nuevo empleo ya que quiere mantenerse alejada de Alihan. ¡Yildiz se siente muy mal porque se haya quedado sin trabajo por su culpa! ¿Qué va a hacer ahora Zeynep? ¿Conseguirá un nuevo empleo? ¿Se enterará Alihan de que ha regresado?