Bahar confiesa ante todos y se distancia de Efsun: “No se puede formar una familia con tanta desconfianza”

El momento más tenso ha llegado. El investigador contratado por Efsun ha reunido a toda la familia en su habitación. Ha asegurado que tiene pruebas claras del culpable que la empujó por las escaleras y ha mostrado un pendiente como prueba.

La sorpresa ha sido total cuando ha señalado a Rengin. Ella, confundida, ha negado los hechos. Pero entonces, Bahar ha puesto fin a todas las dudas. “Fui yo”, ha dicho.

Bahar ha explicado que no empujó a Efsun, pero sí entró en la casa. “Su lengua escupe veneno desde el día en que la conocí”, ha confesado. “Tiró el ajuar de mi madre a la basura, me acusó de robo… y sabía que no pensaba darle los pendientes a Seren. La oí”, ha defendido.

Bahar ha contado que solo quería recuperar los pendientes y que nunca quiso hacerle daño: “No la empujé. Al verme me asustó… y se cayó”.

Y entonces, ha cortado lazos con su consuegra. “Es imposible formar una familia con tanta desconfianza”. Con estas palabras, Bahar ha decidido alejarse de tantos problemas con esa mujer. Le ha pedido a Seren y a Uras que vivan su amor sin involucrar a la familia. Ella se aparta… para que ellos puedan ser felices.