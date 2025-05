 “Me has avergonzado”: Uras estalla contra Bahar y ella le responde con una verdad que duele

Después de admitir públicamente que fue ella quien entró en casa de Efsun, Bahar ha tenido que enfrentar las consecuencias, incluso dentro de su propia familia.

Su hijo, Uras, no ha tardado en pedirle explicaciones. Le ha reprochado que no le contara la verdad antes y que, con su actitud, ha acabado decepcionándolo. “No eres la misma”, le ha dicho enfadado.

Pero Bahar, harta de todo, ha respondido con la verdad por delante. “Estoy cansada de que todos me critiquen. También soy humana. La gente más cercana no me cree… y tú no escuchas nada de lo que te digo”, ha estallado.

Uras ha confesado que se ha sentido avergonzado. Pero Bahar le ha recordado todo lo que ha hecho por él: lo apoyó cuando decidió casarse y tener hijos siendo tan joven, ha callado ante los desprecios… y ni siquiera se planteó vender los pendientes de la familia, pese a las deudas que tiene encima.

“Me han humillado personas con las que ni compartiría el aire, y aún así me callé. Quería darte esos pendientes a ti, para tu esposa. Tú sí que me has avergonzado”, ha dicho con rabia.