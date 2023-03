Avance del próximo capítulo de ‘Pecado Original’: ¡Yildiz conoce a los hijos de Halit!... ¿Cómo la recibirán?

Halit ha decidido casarse con Yildiz y así se lo ha comunicado a sus hijos. El empresario tiene claro que quiere a la joven Yilmaz en su vida y cree que no va a encontrar una mujer más honesta que ella. ¡Si supiera que el objetivo de ella desde un primer momento era conseguir casarse con él! A Zehra y a Lila no le has hecho mucha gracia la noticia, pero no les queda más remedio que aceptarlo.

En el próximo capítulo veremos a Yildiz llegar a la mansión Argun para conocer a los hijos de Halit. Zehra será la que más difícil se lo ponga. ¡No confía en las intenciones de la joven y no le quitará el ojo de encima! Pero Halit intentará por todos los medios que todos respeten a su prometida. ¿Le pondrán fácil su próxima vida a Yildiz?

Además, la gente se irá enterando poco a poco del próximo compromiso del empresario y todos empezarán a murmurar sobre el tema. ¿Qué pasará cuando se entere Ender? ¿Intentará algo contra Yildiz?

