La bonita lección de vida de Öykü a Demir en 'Mi hija': cuando el amor lo puede todo

La gran historia de la pequeña Öykü llega a su final, este domingo en Antena 3, como la serie más vista de la televisión con una media de más de 2,4 millones de espectadores y un 16,8% de cuota.

Esta historia de abnegación y devoción, ha conmovido a los seguidores de la serie gracias a la brillante actuación de Beren Gökyıldız (Öykü) y de Buğra Gülsoy (Demir), como grandes protagonistas y reclamos de esta enternecedora historia centrada en la vida del joven estafador Demir y su adorable y valiente hija Öykü.

Padre e hija en la ficción han demostrado, fuera de cámaras, tener una relación de inmenso cariño que traspasa la pantalla.

Buğra Gülsoy y Beren Gökyıldız, tras las cámaras de ' Mi hija' | antena3.com

Tras superar muchos obstáculos, Öykü, Demir y Candan han formado una familia ejemplar, pero los comienzos no fueron nada fáciles para ninguno de ellos. ¡Así ha sido su historia!

Zeynep, la tía de Öykü, sabía de la grave enfermedad neurológica de Öykü y, al no poder cuidar de ella, le abandonó junto a una carta que cambiaría su vida. La pequeña, ajena a su patología, descubría que la única persona que le quedaba en el mundo era un padre al que jamás había conocido.

Así fue el primer encuentro entre Öykü y Demir

Öykü revolucionó la vida de Demir de la noche a la mañana: la tutela de la pequeña le salvó de acabar entre rejas, pero él renegó de ella.

¿Cómo iba a hacerse cargo un estafador buscavidas de un niña que dice ser su hija? pero a Demir le interesaba aceptar la paternidad y Öykü necesitaba un hogar, la idea de acabar en un orfanato le resultaba aterradora.

Öykü se va ganando el cariño de su padre

Pese a los desprecios de Demir y las reiteradas veces que le decía a la pequeña eso de "yo no soy tu padre", Öykü sabía que lograría cambiar a ese hombre tan refunfuñón pero con tan buen corazón. La honestidad y madurez de la pequeña sorprendían constantemente a Demir que seguía renegando de la niña por orgullo, jamás reconocería lo que le hacía sentir una niña tan pequeña que, pensaba, le iba a destrozar la vida.

Demir empieza a ver Öykü como una hija

Las lecciones de vida que recibía de la niña y el amor que empezaba a sentir por ella, empezaron a cambiar la forma de ver las cosas para Demir. De la noche a la mañana, se estaba convirtiendo en una persona diferente, le daba prioridad a los sentimientos y sentía una fuerte responsabilidad por cuidar y no defraudar a la pequeña Öykü, a la que ve como una hija.

El día que lo cambió todo

A pesar del cambio que había vivido Demir, la vida no le resultaba fácil con una niña tan pequeña bajo su responsabilidad. A pesar de la ayuda de Candan, los problemas surgían de todas partes, su tormentoso pasado siempre volvía para azotar su vida y no era capaz de subsistir de otra manera que no fuese seguir estafando.

Pero un punto de inflexión hizo que cambiase todo para Demir y Öykü. La pequeña estaba a punto de ingresar en un orfanato pero Demir reacciona y logra salvarla, prometiendo que jamás nada ni nadie volverán a separarles.

El primer "papá" de Öykü que estremecía a Demir.

La enfermedad de Öykü, hizo inseparables a padre e hija

Pese a haber encontrado un hogar, la infancia de la pequeña no prometía ser nada fácil. A Öykü le detectaban la enfermedad de Niemann-Pick por la que sufriría graves pérdidas de memoria. Demir no se separó de su hija ni un segundo y esta le confesaba, entre lágrimas: "Me alegro de estar enferma" Los motivos de Öykü, ¡te dejarán sin aliento!

Padre e hija, siempre unidos frente a los problemas

De estar juntos por puro interés a convertirse en inseparables. Demir y Öykü han superado muchos problemas juntos, les han intentado separar en numerosas ocasiones y nunca han dejado de confiar en que el uno vive por y para el otro.

Demir, Candan y Öykü, una familia unida

La astucia y el carisma de Öykü le hicieron conocer a Candan, una mujer buena y honrada que no tardó en enamorarse de la pequeña y en convertirse en una madre para ella. Öykü soñaba con que su padre y su nueva amiga se llegasen a enamorar algún día.

Demir volvió a meterse en problemas y Candan decidió solicitar la custodia de la pequeña. Todo sería más fácil si ella estuviera casada con lo que organizaron una boda por interés para, así, Demir y Candan no tener que separarse nunca más de Öykü.

Pero el amor volvió a sorprenderles uniendo a Demir y Candan que acabaron enamorándose perdidamente. Demir le pedía matrimonio a la veterinaria, esta vez por amor.

Por fin, Öykü tiene la familia con la que tanto ha soñado.

Pero la felicidad no termina aquí, ¡suenan campanas de boda! Öykü le pedía a su padre que se casase, esta vez por amor, nuevamente con Candan. Demir así lo hacía pero Candan no parecía estar muy receptiva a esta celebración. Öykü descubría que el problema de su madre era el dinero pero ella va a encargarse de que todo salga como lo había imaginado...

¿Logrará Öykü que se celebre la boda de sus padres con la que tanto ha soñado? ¡Descúbrelo este domingo en el último capítulo, en Antena 3!

Una conexión especial dentro y fuera de cámaras

La complicidad de Öykü y Demir es el reflejo de la relación que mantienen en la vida real. Y es que la pequeña estrella internacional Beren Gökyıldız (Öykü) y de Buğra Gülsoy (Demir) no han dejado de mostrarse amigos tras las cámaras y en las redes sociales-