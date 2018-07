¿Crees que hay una plaga de hombres lobo en Calenda?

TÚ OPINAS

Joel cree que la guardia civil no va a encontrar nunca al culpable de las muertes porque no saben que en Calenda hay hombres lobo. Si no lo descubren, Joel cree que es probable que vuelva a haber una plaga de hombres logo como la que hubo en el pueblo hace siglos. ¿Se está llenando Calenda de hombres lobo? ¿Cuántos crees que hay? ¿Tiene razón Joel?