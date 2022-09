“Aquí no necesitamos nada ni a nadie”: Las duras palabras de Italo con su esposa

Poco a poco, María se va adaptando a su nuevo hogar en el norte. A pesar de que su esposo, no quiere saber nada de ella, la joven encuentra en Paulino, el hijo de Italo y Giorgia, un gran aliado.

María de acerca al pequeño que dormía en el establo con el perro. María logra convencerle para que duerma en una de las habitaciones. María siente mucha curiosidad por lo que pasó con Giorgia, la madre del pequeño.

La joven ha encontrado una carta mientras limpiaba unos objetos y no ha dudado en leerla. Lo que María tiene claro es que su esposo no la ha olvidado… ¿Les habrá abandonado?

Más tarde, el pequeño Paulino sufre una grave crisis. María sufre al ver al pequeño desplomarse y piensa que lo mejor es llamar a un médico, pero Italo sabe bien que es lo que tiene que hacer.

María duerme a Paulino y decide ir a hablar con su esposo sobre las crisis que tiene Paulino: “¿Tiene a menudo estás crisis? ¿Desde cuando las tiene?”, señala. Italo, con la mirada perdida en la chimenea, responde que eso le pasa desde los 3 años: “Los médicos dicen que tiene el pequeño mal, epilepsia, pero ni ellos saben por qué las tiene”, explica.

María le pregunta si se puede curar, pero Italo contesta que no, que solo hay que intentar que no se haga daño cuando le pasan. Italo le da las gracias a María por lo que ha hecho por su hijo, pero le deja las cosas claras: “Aquí no necesitamos nada ni a nadie”, señala.

María quiere saber más de la cuenta y asegura que el pequeño sí necesita una madre: “¿Por qué se marchó Giorgia?, ¿Qué es lo que pasó?”, pregunta.

Italo pierde los nervios y golpea muy cerca de María… Ahora ya sabe lo que necesita Paulino y no dudará en ayudarle en todo lo que pueda.