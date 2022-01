Naci amenaza de muerte a Han: “Si no me dejas salir no respondo de mis actos”

Naci ha conseguido desprenderse de las cuerdas que tenían atadas sus manos y le impedían moverse. Han aparece en el sótano para darle de comer y, para su sorpresa, Naci le amenaza presionándole en el cuello: “Si no me dejas salir no respondo de mis actos”.

Ante esas palabras, Han se queda unos segundos pensativo, pero cae en la cuenta de que Naci es incapaz de hacer daño a nadie… ¿o será que no le conoce lo suficiente?

Así arranca el capítulo de Inocentes de esta noche… ¡Aquí tienes un adelanto!