Llega el final de 'Inocentes' en Antena 3: "Somos una gran familia"

Tras varios meses de emisión, 'Inocentes', una de las series más seguidas del año llega a su fin. Ha llegado el momento de decir adiós a la ficción que ha conquistado la pequeña pantalla cada noche de los lunes y martes.

Muy pronto veremos a la hija de Gülben y Esat y el final de una serie que nos ha emocionado.

En el último capítulo de 'Inocentes' hemos visto cómo Safiye se ha dado cuenta que no puede vivir sin Naci y tras hablar con su doctora y comprender que no tiene ninguna maldición y que es el momento de disfrutar por fin de la vida, la joven no ha podido esperar ni un minuto cuando se ha encontrado con su amado por la calle.

Además, hemos vivido uno de los momentos más esperados. Tras saber que Gülben y Esat que esperan una niña tienen que decidir su nombre. La pareja lo tiene claro, ¿Cómo se llamará? Sin duda es un nombre muy especial y con mucho significado para ellos.

Safiye por fin ha empezado el camino para salir de su oscuridad. La joven quiere sentirse bien consigo misma y quiere empezar por cambiar de look para verse más guapa.

