La historia de amor entre Inci y Han que nos ha robado el corazón: un accidente les unió y les separó para siempre

Un amor a prueba de balas. Así fue la historia de esta pareja que tuvo que enfrentarse a todo tipo de obstáculos y problemas familiares. Una relación con idas y venidas, pero que también tuvo sus momentos felices:

Sus caminos se cruzan para siempre

Poco podían imaginar Inci y Han que un accidente de coche, en el que se conocieron fortuitamente, uniría sus vidas para siempre.

Cuando parecía un simple encuentro, sus caminos volvieron a encontrase cuando Inci y su familia se mudaron al edificio donde Han vivía con su padre y sus hermanas.

Pero la química entre los, ahora, vecinos fue surgiendo poco a poco e incluso fuimos testigos de su tímido primer beso después de que Inci se olvidase las llaves y Han le ofreciese quedarse a dormir en su habitación.

Un amor clandestino: ¡se casan en secreto!

A partir de ese momento, el enfrentamiento entre las dos familias se hizo más evidente que nunca oponiéndose rotundamente a la relación de Inci y Han. Pero a pesar de los problemas familiares y su particulares miedos del pasado, ambos quisieron seguir adelante con su historia de amor.

Aunque en un principio, Inci rechaza la propuesta de Han porque quiere evitar más problemas con su familia, finalmente acaba dándole “el sí quiero” a Han y celebran una romántica boda en secreto con solo dos testigos: sus amigos, Esra y Esat.

También fue un paso de amor importante fue cuando Inci se atrevió a irse a vivir con Han y su familia, a pesar de su mala relación con Safiye.

Las reconciliaciones: un amor a prueba de balas

Tras los encuentros y desencuentros de la pareja, Han e Inci siempre nos han enseñado que la esperanza es lo último que se pierde y que son fieles a las segundas oportunidades.

El triunfo del amor... y un fatídico desenlace

Cuando parecía que el sueño de Han iba a hacerse realidad, al saber que iba ser padre junto a Inci, su relación no podía estar en peor momento. Inci tenía claro que no quería criar a su bebé con una persona como Han, si no dejaba atrás a sus fantasmas y miedos del pasado.

Pero el amor, una vez más, ganó la partida. Inci finalmente decidió luchar por su amor y criar a su hijo con Han, pero ya era demasiado tarde. Un accidente de coche les quitó su sueño de formar juntos ese hogar que tanto deseaban.

Han se encontraba malherida a Inci en la carretera y sus últimas palabras fueron para una vez, luchar por ese amor, “Seremos una familia”, mientras Han se despedía para siempre del amor de su vida.

Así terminó esta bonita historia de amor que luchó contra y todo y frente a todos, donde un accidente les unió y les separó para siempre convirtiendo a Inci y Han en inocentes y víctimas de su propio destino.