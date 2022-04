Avance semanal de ‘Inocentes’: Gülben, dispuesta a dar un importante paso en su matrimonio y Safiye y Naci... ¿se darán una segunda oportunidad?

Safiye y Naci todavía no se han convertido en marido y mujer. Safiye no quería decirle “Sí, quiero” a Naci sin tener a su lado a su hermano Han que le había prometido que llegaría a su boda, pero finalmente no fue así.

Han, que estaba secuestrado por un misterioso hombre y no le cuenta a su familia lo que en realidad le ha pasado, llega a la boda, pero ya es demasiado tarde. Nada más entrar se desploma en el suelo y al despertarse, se lamenta por no haber podido llegar a tiempo: “No he cumplido mi promesa, hermana”.

Por su parte, Naci, más hundido que nunca, empieza a darse por vencido, pero Han está decidido a hacer todo lo posible para que Safiye y Naci tengan el final feliz que tanto merecen. ¿Se dará la pareja una nueva oportunidad?

Por otro lado, Gülben quiere dar un paso importante en su matrimonio y pide consejo a Esra para lograrlo. ¿Lo conseguirá?

