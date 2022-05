El álbum de fotos de la boda de Safiye y Naci : ¡Así fue su día más esperado!

Safiye nunca se había dado la oportunidad de amar a nadie, retenida por sus miedos y condicionada por la voluntad de su madre, la hermana mayor de los Deronoglu siempre había dado la impresión de que no pensaba en el amor. Pero un buen día, su vida dio un vuelco.

El profesor de literatura de Neriman se había mudado al edificio de enfrente y Safiye no se podía creer lo que veían sus ojos. Tras 20 años, se reencontraba con el amor de su adolescencia, que pensaba que había fallecido en un trágico accidente.

Tanto tiempo después, el amor renacía. El maestro le mandó de deberes a Neriman uno de sus poemas y Safiye no pudo evitar emocionarse al volver a escuchar las dulces palabras que de jóvenes le había dedicado.

Pero Safiye se encontraba en una complicada situación. No sabía si hacer caso a su corazón por primera vez en la vida y dejarse llevar con Naci, o seguir el consejo de su madre, que durante años le ocultó las cartas de Naci. Pero la llama del amor nunca se ha apagado entre ellos y Naci no estaba dispuesto a rendirse.

Después de luchar contra viento y marea, de enfrentarse a la familia Deronoglu, a los miedos de Safiye y de asimilar la enfermedad mortal de Naci, la pareja por fin encontró su camino y, con una original pedida de mano, Naci le pidió matrimonio a Safiye. Una historia de idas y venidas que parecía que, por fin, iba a tener un final feliz.

Al pensar que tenía que abandonar su casa para siempre, las inseguridades volvieron a invadir a la hermana mayor de los Deronoglu, pero Naci, consciente de los miedos de su amada puso todo de su parte para conseguir que Safiye estuviera segura.

Un inesperado giro en los acontecimientos no permitió que Safiye disfrutara del día de su pedida de mano. Han no está y ella no está dispuesta a dar un paso tan importante sin el apoyo de toda su familia. Pero su hermano consiguió convencerla con una mentira para que siguiera adelante. Safiye nunca se hubiera comprometido si supiera que su hermano estaba secuestrado.

Un duro golpe

Naci no aguantaba más, quería casarse cuanto antes con Safiye: “celebraremos la boda en tres días”. Pero ella lo tenía claro: no iba a ser capaz de casarse sin su hermano Han. Convencida de que estaba fuera en el funeral de un compañero, la mayor de los Deronoglu continúo con los preparativos hasta el último momento e intentó convencerse de que su amor por Naci no podía esperar más y debían casarse cuanto antes. El día de la boda con todos los asistentes expectantes, instantes antes de darse el “sí quiero”, Safiye canceló la boda.

Después de todo lo que han pasado, que Safiye no quisiera seguir adelante con la boda, supondría un duro golpe para Naci, que comenzaba a perder las esperanzas de su relación. Han, que ya había conseguido huir de sus secuestradores, mantuvo una sincera conversación con su hermana para asegurarse de que arreglaría esa complicada situación y se casaría con Naci.

Safiye, dispuesta a hacer todo para no perder a Naci

Safiye, determinada a recuperar a Naci, dio un gran paso y se enfrentó al fantasma de su madre, pero Naci necesitaba más. En un acto de amor y valentía, Safiye superó sus miedos y aceptó a pasar un día fuera de casa en la nieve. Sin que se esperara nada, Naci le preparó una bonita sorpresa y toda la familia Deronoglu les acompañó, como ella siempre había soñado. ¡Todos juntos en la nieve! Pero las sorpresas no habías terminado…

Una boda de ensueño

Hartos de todas las pierdas que se habían encontrado por el camino, la pareja no podía aguantar más y, en una improvisada ceremonia en la nieve, Naci y Safiye se dieron el “sí, quiero”, rodeados de las personas que más les quieren.

La pareja compartió su amor con todos en la bonita ceremonia con la que habían soñado desde que se reencontraron y se volvieron a enamorar. Sin embargo, Han no disfrutó tanto de la fiesta… ¿qué hacía ahí el hombre que le secuestró?

