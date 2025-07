“¡Te vas de esta casa!”: Ifakat pega una paliza a Sultan tras arruinar su plan contra Seyran

Ifakat ha vuelto a atacar a Ferit y Seyran. Ha ordenado a Sultan que pusiera anticonceptivos en la bebida de la joven para evitar que quede embarazada. Pero justo cuando iba a hacerlo... Seyran la ha pillado. Y el plan de Ifakat se ha venido abajo.

Al ver que todo se descontrolaba, Ifakat ha llevado a Sultan a su habitación y le ha echado la culpa. Se ha asegurado de que nadie las escuchaba y ha estallado contra ella: “¿Por qué no le dijiste que eran vitaminas?”, le ha preguntado a gritos. Sin saber qué responder, Sultan se ha defendido como ha podido.

Entonces, la ira de Ifakat ha llegado a su punto más alto: le ha dado una bofetada tan fuerte que Sultan ha caído sobre una silla. La criada le ha suplicado que no la echara, asegurando que no había delatado a nadie. Pero Ifakat ha sido tajante: “Ya no puedo salvarte...te vas de esta casa hoy mismo”.

Justo en ese momento ha aparecido Ferit. Al llegar a la habitación de su tía y verla hablando con Sultan, no ha tardado en ponerle el dedo en la cara y cuestionarla: “¿Tienes algo que ver con eso?”. Ifakat, rápidamente, se lo ha negado.

La tensión ha llegado a su punto máximo cuando el joven ha descargado toda su rabia hacia Sultan, exigiéndole que le contara el motivo de haber intentado darle la medicina a su esposa. Sultan ha estado a punto de confesarlo todo, pero no se ha atrevido. ¿En qué quedará todo eso?