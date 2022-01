Safiye se enfrenta a la dolorosa verdad de Naci: “He heredado su enfermedad”

Después de su reencuentro con Naci, a Safiye le han resurgido todas las dudas y preguntas posibles: ¿dónde ha estado todo este tiempo desaparecido?

Naci cree que es el momento de darle a Safiye todas las explicaciones que merece y confesarle la verdad absoluta sobre su grave estado de salud.

La hermana mayor de los Derenoglu no da crédito ante la confesión del profesor, mientras él intenta confirman que hoy en día no existe ninguna cura para frenar su enfermedad. Pero Safiye lo tiene claro: no va tirar la toalla ahora que están juntos de nuevo: “Lucha por tu hija y por mí”.

¡Qué momento tan sincero!