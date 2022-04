Naci no puede esperar más para casarse con Safiye: "Celebraremos la boda en tres días"

Después de aceptar ir a vivir a casa de su padre y decirle a su prometida que deshaga del cuadro de su madre para intentar enterrar al fantasma que tanto le atormenta, Naci no puede esperar más a casarse con Safiye.

Naci le cuenta a Safiye que Tomris va a irse a vivir fuera del país y quiere que su hija esté presente el día de su boda: “Nos casaremos dentro de tres días”.

Naci le cuenta que lo está preparando todo con Hikmet y le dice que, incluso, pueden celebrar la boda en casa para que Safiye no tenga que pasarlo mal por tener que salir de casa.

“Así no tendrás tiempo de buscar ninguna excusa”, le dice Naci a una Safiye muy sorprendida que le dice que hasta que no vuelva Han no podrá casarse.

¿Conseguirá Han llegar a tiempo?