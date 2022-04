Naci, ilusionado, le enseña a Safiye la casa en la que podrían vivir juntos, pero Safiye no parece muy convencida: “Quizá algún día, pero ahora no”

Después de tanto tiempo, parece que la relación entre Naci y Safiye ha encontrado su camino. Hace poco, ella aceptaba casarse con él y ahora, Naci le enseña las fotos de una hermosa casa: “es maravilloso, ¿dónde está este sitio?”.

Pero la tristeza no tarda en invadir a a Safiye, si se va a vivir a otro lugar, ya no le tendrá a escasos pasos de su casa. Naci, ilusionado, le explica que en esa hermosa casa no sólo vivirán él y su hiija, Tomris: “ya no me verás más por la ventana, porque estaré a tu lado”. Safiye no se pude creer lo que está escuchando, ¿irse a vivir con él?

Naci confiesa que ya ha dado la fianza y, si ella quiere, se irán pronto: “puede ser nuestra casa”, le explica a su futura mujer que aún no es capaz de decir nada. Le comienza a explicar todas las bondades de la casa, pero pronto se da cuenta de que Safiye no está tan emocionada como él pensaba.

“Me encanta, pero no puedo vivir allí”, todo está pasado demasiado rápido para Safiye y aún no se ve preparada para irse de casa y alejarse de su familia. Hace muy poco tiempo que Gülben se ha ido con Esat y no se siente capaz de hacerle eso a Hikmet y Neriman.

Naci intenta convencerla, incluso le ofrece que su familia también se vaya a vivir con ellos, pero Safiye no está lista para dar un paso tan importante: “no me presiones”.

Los miedos de las hermanas no paran de entrometerse en sus relaciones, ¿conseguirá Safiye dar el gran paso de irse a vivir con Naci?