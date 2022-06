Safiye acepta que Naci vuelva a casa: ¡Así ha sido la reconciliación más esperada!

Con la ayuda de su doctora, Safiye por fin ha comprendido que no está maldita y que Naci no tiene por qué pasarle nada si está con ella y que él le estaba diciendo la verdad cuando le contó que no había recaído en su enfermedad.

Además, Safiye también ha dejado a un lado la voz de su madre que le decía que Naci había comenzado una relación con Esra y está más decidida que nunca a comenzar una nueva vida con el amor de su vida.

Safiye se encuentra de repente con Naci en la calle y se lanza a abrazarlo antes la sorpresa del joven que no puede ocultar su felicidad.

La joven por fin acepta que Naci vuelva a su vida y cogidos de la mano, los dos vuelven a casa.

