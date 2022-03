Naci invita a Safiye a la inauguración de su librería: "Si tú no vienes, no va a ser lo mismo para mí"

Últimamente las cosas no van demasiado bien entre Safiye y Naci, después de que este se sintiera muy decepcionado por lo que Safiye le hizo para a Gülben.

A pesar de eso, Naci quiere que Safiye lo acompañe en uno de sus días más importantes: ¡Va a inaugurar su librería!

Así le deja una carta, con una margarita, con su invitación y se queda esperando para asegurarse que Safiye la recoge y la lee: “Necesito tenerte cerca ese día. Por favor, no me dejes solo”.

Safiye, que le da la enhorabuena a Naci, le dice que no va a ir y que no entiende que no le haya saludado y que ahora le invite a su inauguración.

“Tengo una sorpresa para ti. Si no vienes, no va a ser lo misma para mí”, le insiste Naci, pero Safiye le dice que ya sabe que no puede salir de casa y no sabe cuándo volverá a tener valor para hacerlo: “No es que no quiera”.

“Puede que algún día me compré allí algún libro”, a lo que Naci le responde: “Tengo la esperanza de que ese día llegará”.

¿Conseguirá Safiye superar sus miedos y acompañar a Naci en un día tan importante para él?