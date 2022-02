Se desata el caos en casa de los Derenoğlu: ¡Hikmet encierra a Rüya!

El pobre Hikmet cada vez está peor. Ahora el patriarca de la familia cree que Rüya e Inci son la misma persona y no se le ocurre otra cosa que dejarla encerrada: “Dile a Han que su mujer ha vuelto”.

Gülben que no entiende nada de lo que está pasando y no da crédito a lo que acaba de hacer su padre, le pide que la llave para sacar a Rüya, pero él se niega: “¿Papá, qué has hecho?”.

Gülben, superada por la situación, no sabe qué hacer y más aún cuando se entera que su padre también ha hecho otra de las suyas: ha abierto todos los grifos de la casa para fastidiar a Safiye.