Melih se deja llevar por sus sentimientos y... ¡besa a Bahar!

El amor que Melih siente por Bahar cada es más fuerte. Desde que se conocieron, Melih ha intentado conquistar a la mejor amiga de Volkan que parece que se siente un tanto reacia a comenzar algo con él tras su reciente divorcio.

Lo que es evidente es la gran amistad que está creciendo entre ellos, algo con lo que no está de acuerdo Gönul, la hermana de Melih.

A pesar de eso Bahar se está convirtiendo en un gran apoyo para Melih y, sobre todo, en estos momentos en los que su sobrina Derin sigue desaparecida.

“Van a encontrar a Derin sana y salva”, le dice Bahar a Melih quién le cuenta que no hay noticias de su sobrina y le aconseja que no se fíe de Volkan y Asya y que no se deje llevar por sus sentimientos ya que ella es muy amiga de la expareja.

Es entonces cuando Melih se deja llevar y…¡besa a Bahar! ¿Cómo reaccionará ella?