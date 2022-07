Derin, dispuesta a todo para no divorciarse de Volkan: “Somos muy felices”

Ha llegado uno de los días más esperados para Volkan: Por fin se reunirá con Derin para firmar los papeles del divorcio.

El empresario quiere ser libre para intentar recuperar a Asya, aunque tiene claro que va a luchar hasta el final por conseguir la custodia de la pequeña Zeynep.

Delante del juez, Derin confiesa que no tiene intención de divorciarse del que todavía es su marido porque le quiere mucho: “Somos muy felices”.

Volkan, que no entiende lo que está escuchando, le dice que está mintiendo y que no existe ningún tipo de amor entre ellos.

Derin va más allá y delante de todos dice que si estuviera mintiendo no habrán pasado la noche juntos y le echa en cara a Volkan que no entiende por qué ahora dice que no son felices.

Una vez más más y gracias al juego sucio de Derin, lleno de mentiras, vuelve a salirse con la suya y el juez les comunica que el juicio por el divorcio se postpone.

¿Qué hará Volkan ahora?