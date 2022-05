Bahar y Melih se reconcilian tras pasar un doloroso momento: ¡Casi pierden a su bebé!

Bahar está muy preocupada. Se despierta con manchas de sangre en la cama y dolor en la tripa y llama angustiada a Derya. Tiene miedo por si le hubiera pasado algo malo a su bebé.

La doctora acude a su casa a examinarla y finalmente la lleva al hospital. Tras hacerle unas pruebas, Bahar y su bebé se encuentran bien, aunque tendrá que intentar relajarse ya que se trata un embarazo de riesgo.

Asya, que sabe que Bahar y Melih no están pasando por su mejor momento, decide llamarlo para contarle que su mujer lo que ha pasado.

Melih sigue enfadado con Bahar por haberle contado a Volkan que Derin podía andar, pero en cuanto se entera de lo que le ha pasado a su mujer acude corriendo a visitarla.

Bahar al verlo se siente molesta por todo lo ocurrido entre ellos ya cree que su marido no se preocupa por ella.

“No sé cómo vas a perdonarme, pero tenía mucho miedo de perderos a los dos”, le dice Melih que le pide perdón por todo lo ocurrido y le dice que no volverá decepcionarme.

“Por favor no me hagas daño. No vuelvas a hacerme sufrir”, le pide Bahar mientras se funden en un emotivo beso.