Asya se enfrenta a Derin: "No me mientas en la cara. Sabías que Aras estaba casado y no me lo contaste"

Asya queda para cenar con Bahar y Derya en el restaurante de Selçuk cuando de repente casualmente llegan Derin y Leyla.

Leyla va hasta su mesa y se presenta ante sus amigas diciendo que vive en Londres y que es amiga de Derin desde hace tiempo.

Entonces Asya empieza a atar cabos y se da cuenta de que Derin ya sabía quién era Aras desde el principio y que sabía que estaba casado.

Asya, sin pensárselo dos veces, sigue a Derin hasta el baño para darle una lección: Llama por teléfono a Volkan, al lado del baño donde está Derin para que escuche la conversación, y le dice a su ex que al día siguiente irá a su nueva casa con Bahar y Derya.

Entonces Asya le echa en cara a Derin que conocía a Aras, y que sabía que estaba casado y que no se lo contó, pero Derin le responde que qué le hace pensar eso: “No me mientas a la cara, Derin”.

Entonces Derin, que finalmente lo reconoce, le dice que no lo le dijo nada porque no quería “estropear su felicidad” y que tanto ella como Aras deberían estarle agradecidos.

“A ti a lo mejor a ti te da igual estar con un hombre casado, pero a mí sí me importa”, le dice Asya, pero Derin sigue con su particular juego para que la doctora no renuncie a Aras y así Volkan se olvide para siempre de ella.

“Exactamente igual que he ganado la guerra contra ti, tú puedes ganar la tuya contra Leyla”, le aconseja Derin.

¿Qué hará Asya ahora?