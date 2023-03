En el último capítulo de ‘Hermanos’: La verdad sobre la muerte de Veli… ¡A punto de salir a la luz!

Los alumnos del colegio Ataman vivieron un romántico día de San Valentín en que el pudimos ver juntas a algunas de nuestras parejas favoritas. Pero en medio de esta especial celebración, varios acontecimientos pusieron la tensión suficiente para que todos se olvidaran de qué día era. ¡Vamos a repasar todo lo que ha pasado!

La llegada de Emir, su hermana y su novia al colegio Ataman ha trastocado a todos, especialmente a los Eren. Al igual que intentó hacer cuando lo visitó en el hospital, Oğulcan se acercó a Emir por los pasillos para pedirle perdón por haberlo empujado en el forcejeo con su primo. ¡Pero no fue buena idea! El nuevo alumno del colegio lo empujó contra la pared y lo amenazó. ¡Le dijo que lo iba a hacer sufrir! ¿Conseguirá Oğulcan hacer frente a este nuevo enemigo?

Por su parte, Resul invitó a Suzan a su casa a cenar. El padre de Berk quería abrirle su corazón y descubrir que sentía realmente por ella. Desde que comenzaron a trabajar juntos, los inconvenientes en su relación no dejaron de aparecer, todos por culpa de Akif, Ayla y Nebahat… ¡Aunque eso Resul no lo sabía! En mitad de la velada, el trío de detractores se presentaron en la casa y montaron un escándalo. Ayla se enfrentó contra Suzan y aseguró a Resul que no le concedería el divorcio. ¡No quería verlos juntos!

Ömer por fin consiguió las pruebas necesarias para inculpar a Tolga del incendio de la fiesta del los alumnos colegio. El problema fue que poco antes se había enterado de que su tío Orhan debía mucho dinero a unas personas muy peligrosas que le habían dado una paliza. Por eso mismo, cuando Tolga le ofreció dinero a cambio de su silencio, muy a su pesar, Ömer tuvo que aceptarlo para poder ayudar a su tío. ¡El joven Eren no pudo contener su rabia, pero sabía que esa era la forma más rápida de ayudar a Orhan!

La campaña para convertirse en representante de los alumnos llegó a su fin y Asiye y Doruk recibieron sus votos correspondientes. La joven Eren sorprendió a todos con una propuesta que le había dicho Kaan, pero aun así, Doruk tenía claro que iba a ganar. Tras el recuento de votos, Resul anunció que… ¡Había empate! Los dos se convertirían en representantes y tendrían que trabajar juntos, mano a mano. ¿Servirá esto como excusa para que se reconcilie la pareja?

El día de San Valentín sacó el lado más romántico de los alumnos del colegio Ataman, especialmente de Aybike. La joven le montó una cita sorpresa a su novio Berk. Le mintió diciéndole que se había caído, pero en realidad le preparó una romántica cena para demostrarle lo mucho que le quería. ¡A Berk se le caía la baba!

Como al final los dos se convirtieron en representantes de los alumnos, Asiye y Doruk tuvieron que cumplir las dos partes del trato que habían hecho. Primero, fueron al refugio de animales y después vivieron una romántica cita de San Valentín… ¡Aunque sea como amigos! Doruk tenía claro que quería volver con ella, pero Asiye creía que antes de volver a dar ese paso tenían que conseguir discutir menos y volverse buenos amigos. ¿Volveremos a ver juntos a #AsDor?

Por último, Sengül nos regaló el momentazo del capítulo. Había ido a casa de Nebahat para intentar recordar, y cuando los padres de Doruk la llevaban de vuelta a casa… ¡Lo hizo! La imagen de Akif empujando al padre de los Eren y provocando su muerte vino a su cabeza. Cuando entró en casa de sus sobrinos, lo delató delante de todos… ¡Llamó a Akif asesino! Nebahat y él no daban crédito a lo que Sengül estaba diciendo. ¿Descubrirán por fin los hermanos Eren toda la verdad sobre la muerte de sus padres? ¿Recordará Sengül todo lo que había olvidado de su vida?

¡No te pierdas los próximos episodios de ‘Hermanos’, lunes y martes, a las 22:45 en Antena 3! Y si no puedes esperar… ¡Adelántate al estreno en ATRESplayer PREMIUM!