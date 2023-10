En el último capítulo de Hermanos: Orhan rompe con Gönül mientras Tolga recupera la ilusión por la vida gracias a Bahar

En este nuevo capítulo de Hermanos hemos visto a un nuevo Tolga tras saber que Bahar es la persona que lleva el corazón de su hermana. ¡Repasemos todo lo sucedido!

El mundo de Tolga se ha derrumbado completamente con la pérdida de su hermana y se niega a salir de casa, que comparte con Doruk. El joven Atakul intenta animarlo, sin éxito. El hijo de Tarhan, que siempre ha compartido todo con Leyla, siente que su vida está vacía. ¿Logrará recuperar su ilusión por la vida?

Por su parte, Orhan estaba muy cansado de su relación con Gönül. Sin embargo, para retenerle a su lado, la madre de Afra se inventó que estaba embarazada... ¡y el tío de los Eren descubrió la mentira!

Orhan le acabó pidiendo el divorcio, pero Gönül no se lo iba a poner nada fácil y le dejó encerrado para que no pudiese ir al juicio. Afra le contó la jugarreta a Oğulcan y Aybike y fueron ellos quienes lo rescataron para que pudiese firmar los papeles. "Por fin se acabó”, afirmó el hombre.

A Ömer no le ha sentado nada bien el acercamiento entre Sarp y su novia, ¿por qué abrazó al joven Yilmaz en vez de a él cuando se enteró de la muerte de Leyla? Süsen no le ha podido contar la verdad... ¡su novio no se puede enterar de cómo murió Kadir!

“No quiero hablar hasta que me digas porque acudiste a Sarp en vez de a mí”, le dice Ömer. ¿Podrán reconciliarse?

Gönül no piensa quedarse de brazos cruzados cuando siente que su enemiga le ha arruinado el matrimonio. Por ello, ha decidido robarle la furgoneta, la única fuente de ingresos de Sengül y ha decidido deshacerse de ella tirándola por un acantilado. ¿Qué pasará cuando Orhan se entere de lo sucedido?

Con quien si ha tenido un acercamiento el joven Eren es con su padre. Los dos juntos han decidido ir a una cafetería y, al salir del establecimiento, Ahmet le ha comentado a su hijo que a partir de ese momento podrá dejar el trabajo en el club... ¡le pasará una cuantía fija de dinero para subsistir!

Al joven Eren no le hace demasiada gracia tal proposición, pero Ahmet se lo deja claro: a los padres se les hace caso. “¿Cuándo piensas llamarme papá?”, le cuestiona el señor Yilmaz a su hijo.

Tolga sigue sin levantar cabeza; sin embargo, el conocer a Bahar – la niña que lleva el corazón de Leyla - podría devolverle la ilusión por la vida.

“Ahora soy Leyla con Bahar”, le espeta la pequeña al hijo de Tarhan haciendo referencia al trasplante. Tolga, muy emocionado por la situación, no puede evitar invitarla a comer algo. Y, aunque no tienen tiempo para ello, el joven descubre que la pequeña y Leyla tienen muchas cosas en común.

El capítulo de hoy nos ha deleitado con varios acercamientos; pero, también, nos ha sorprendido con ciertos alejamientos. ¿Qué le deparará el fututo a Süsen y Ömer? ¿Ahmet y el joven Eren seguirán manteniendo esa buena relación? ¿Cuidará Tolga de la pequeña Bahar? ¡Qué ganas tenemos de descubrirlo todo!