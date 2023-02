En el último capítulo de ‘Hermanos’: Desconfianzas, decepciones y… ¡una ruptura definitiva!

¡Con la cabeza dando vueltas! Así se encontraban la mayoría de los protagonistas de ‘Hermanos’ en el último capítulo. La familia Eren desconfiando de Sengül, Akif desorientado con la vuelta al trabajo de Suzan, Ayla obligada a firmar los papeles del divorcio... ¡y los sentimientos de los alumnos del Ataman a flor de piel!

Sengül volvió a casa sin recordar nada. Aunque su rostro mostraba desconcierto e incluso miedo, su familia tenía serias dudas de si su amnesia era real o se trataba de una artimaña más para que la dejasen volver a casa. Los que sí creen que esté diciendo la verdad son sus hijos, ya que no reconocían a su propia madre. ¿Conseguirá Sengül recordar o estará fingiendo?

Por otro lado, Suzan volvió con más fuerza que nunca a la empresa. Allí se encontró con Akif, quién no entendía su vuelta. La madre de Harika lo amenazó y le aseguró que, aunque no pueda demostrar que había perdido su trabajo por su culpa, se lo iba a hacer pagar. Cuando llegó Resul, Akif se llenó de rabia al ver que Suzan y él volvían a estar tan cómplices como siempre y su plan había fracasado. ¿Volverá a intentar separarlos?

Tras descubrir que Ayla había sido la que se había hecho pasar por Suzan para que fuese despedida, Resul se presentó en casa de su mujer con los papeles del divorcio. Le exigió que los firmase en menos de 24 horas si no quería que presentase en un juzgado las pruebas que demostraban que había cometido un delito con el tema de la licitación. ¡Ayla estaba contra las cuerdas!

La prisa de su marido por firmar los papeles del divorcio, puso a Ayla muy nerviosa. Comenzó a beber y a hablar sola en su casa con la mala suerte de que, bajando las escaleras… ¡se tropezó y se cayó rodando por ellas! Se ha dado un fuerte golpe en la cabeza y se ha quedado tirada en el suelo. ¿Se pondrá bien?

Preocupada por la situación económica de Ömer, Süsen le consiguió trabajo en un lavado de coches. ¡Ente ellos están surgiendo fuertes sentimientos y ella quería ayudarle! El joven Eren aceptó encantado, pero lo que no sabía es que Süsen… ¡Sería la que le pagaría el sueldo! La joven le pidió el favor al dueño del negocio, pero nadie podía saber nada de su trato, ya que si Ömer se enterase no le sentaría nada bien. ¿Qué pasará si lo descubre?

La que no soportó más su situación personal fue Cemile. Tolga la había encerrado en su apartamento y no permitía que se separase de él. La joven pidió ayuda a sus amigos Ömer y Asiye y se refugió en su casa. Tolga la fue a buscar allí y exigió hablar con ella. Todos le pidieron que se fuese pero él no entraba en razón. Cemile le dijo que no quería volver a tener ningún tipo de relación con él, pero Tolga seguía en sus trece. ¿Lo asumirá y la dejará tranquila?

