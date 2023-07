En el próximo capítulo de 'Hermanos': Sarp provoca a Ömer y lo humilla en su nuevo trabajo

El joven Eren ha comenzado a trabajar como camarero en el club en el que también trabaja Suzan para conseguir un poco de dinero ya que los Eren ya no disfrutan de una vida llena de lujos desde Ahmet les echó de la mansión.

En el próximo capítulo veremos a Sarp, que no puede ni ver a Ömer, ir al restaurante del club con el único objetivo de molestar al hizo de Suzan. Allí, le pedirá un café y al no estar de su agrado, lo tirará en medio del restaurante y le pedirá al joven que lo limpie: “Este camarero es un arrogante”. Mientras tanto, Ömer intentará mantenerse en su sitio para no entrar en su juego y montar un escándalo.

Por otro lado, la señora Sevgi le dirá a su hijo, después de contarle que quiere repartir todos sus bienes entre él y Ömer, que quiere que su nieto viva con ella. ¡Ahmet no puede creérselo ya que, por el momento, no reconoce al joven Eren como hijo suyo!

Además, la mujer descubrirá un terrible secreto que podría cambiarlo todo para siempre y Gönül tomará una drástica decisión que Orhan no se podía ni imaginar. ¿Qué pasará?

