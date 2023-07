La sorprendente noticia de la señora Sevgi que Ahmet no se esperaba: "Quiero repartir todos mis bienes entre Ömer y tú"

Sevgi ha vuelto a casa y tanto su hijo como su nuera conocen ya la verdad sobre Ömer. Ella quiso dejarlo vivir en su casa con sus hermanas para devolverle una parte de la vida que le había robado y no está acuerdo con que Ahmet los echase de allí.

Dejando eso a un lado, Sevgi tiene una conversación importante que mantener con Sevval y Ahmet. “Parece ser que mi tratamiento ha funcionado y que no tengo problemas de salud”, comienza diciendo.

A pesar de encontrarse mucho mejor, las últimas vivencias que ha tenido le han hecho reflexionar y ha tomado una decisión: ¡Quiere repartir todos sus bienes entre Ahmet y Ömer! ¡El matrimonio no puede creerse lo que está diciendo!

“¿Acaso tus hijos no son tus nietos también?”, le reprocha Sevval. Sevgi se justifica diciendo que ellos obtendrán la parte de su padre, pero sabe que, si no le deja nada a Ömer, ellos no harán nada por ayudarle.

“Hablaré con mi abogado y solucionaré este tema cuanto antes”, les advierte Sevgi antes de levantarse de la mesa. Parece que a Ahmet y Sevval no les gustado nada esta decisión… ¿Harán algo para pararle los pies?