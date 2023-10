Nunca olvidaremos a la señora Sevgi: ¡Recordamos los momentos más emotivos entre Ömer y su abuela!

Ömer se quedó totalmente destrozado tras recibir la peor de las noticias: la señora Sevgi había muerto. El joven Eren se acababa de enterar de que ella era su abuela y, por desgracia, nunca pudieron disfrutar de una relación abuela-nieto. A pesar de ello, vivieron momentos juntos muy emotivos que jamás olvidaremos. ¡Recordemos algunos de ellos!

La señora Sevgi llegó a la vida de los Eren para revolucionarlo todo. La anciana se sentía culpable por haber separado a Ömer de su familia cuando tan solo era un bebé. Por ello, decidió enmendar su error acercándose a su nieto e intentando brindarle una vida mejor.

Una noche, mientras los Eren cenaban tranquilamente, Sevgi irrumpió en su casa fingiendo que tenía problemas de memoria. Los hermanos se apiadaron de ella y le permitieron que pasase la noche allí con la intención de acompañarla a comisaría por la mañana.

Sin embargo, los planes no salieron como ellos esperaban y... ¡Sevgi acabó convirtiéndose en una más de la familia! A la anciana no le costó demasiado adaptarse a la vida en el gallinero. A Emel le encantaba pasar tiempo con ella, y los demás no tardaron en cogerle un cariño infinito. En ese momento, todavía no sabíamos el gran secreto que nos ocultaba.

A pesar de todos los buenos momentos que pasaron, la señora Sevgi estaba luchando contra una grave enfermedad para la que no quería medicarse... ¡fue Ömer quien acabó convenciéndola para que fuese al extranjero a tratarse! Aunque tristes por la marcha de la anciana, los Eren se toparon con una sorpresa: ¡les había dejado su mansión!

No obstante, la felicidad no les duró mucho, pues al poco tiempo apareció Ahmet y les echó de la mansión. Después, la señora Sevgi volvió a sus vidas y le confesó la vedad al padre de Yasmin y Sarp... ¡Ömer es su hijo! El señor Yilmaz se negó a aceptarlo y, ante esa situación, la anciana decidió vivir en el gallinero con su nieto y sus hermanos.

La señora Sevgi tenía la esperanza de que su hijo y su nieto se llevasen bien algún día, pero las cosas no dejaron de empeorar entre ellos. Por ese motivo, la anciana fue a casa de Ahmet a recriminarle que no se preocupaba por su hijo y no solo eso... ¡le pidió que le devolviese todo lo que le había dado!

La anciana le comunicó al joven Yilmaz que había hablado con su abogado y que había decidido que iba a vivir en esa casa con Ömer y sus hermanos, por lo que les invitó a irse. Şevval no iba a permitir que eso pasase, por lo que discutió acaloradamente con su suegra. Tras un forcejeo, Sevgi se cayó por las escaleras y su nuera la encerró en un sótano, lo que le acabó causando su muerte. ¡Seguimos desolados!

Después de ese momento, la anciana estuvo en paradero desconocido hasta que Yasmin la encontró y decidieron llevarla al hospital. El reencuentro con Ömer fue muy emotivo, pues fue el primer instante en el que el joven Eren fue consciente de que estaba ante su abuela. La mujer aprovechó la ocasión para presentarles su última voluntad a su hijo y a su nieto: le gustaría que los dos aprendan a quererse como padre e hijo.

Sevgi, finalmente, no superó la operación y acabó falleciendo dejando a todos con el corazón roto, sobre todo a Ömer que no podía creerse que la vida le volviese a golpear tan duramente quitándole a su querida abuela. “Te quiero muchísimo”, le dijo, sin consuelo y sin poder ocultar las lágrimas, mientras se despedía de ella para siempre.

Aunque disfrutaron por poco tiempo de su relación familiar, estamos seguros de que Ömer nunca olvidará a la señora Sevgi, que se desvivió siempre por su bienestar y luchó por él hasta el final. Nosotros tampoco la olvidaremos. ¡Estará siempre en nuestros corazones!