La petición de la señora Sevgi tras reencontrase con Ömer: "Prométeme que tu padre y tú llegaréis a quereros”

La señora Sevgi ha sufrido un infarto mientras estaba encerrada en el sótano por culpa de Şevval. Yasmin lo descubrió y llevó inmediatamente a su abuela al hospital.

Allí, la joven discute con su madre tras descubrir lo que ha hecho y amenazada por ella, decide que no la delatará ante su familia. Llama también a Ömer para que sepa cómo se encuentra su abuela, algo que provoca una nueva discusión con Sarp que no entiende que es lo que hace allí: “Ella también es su abuela”, le dice Yasmin.

La doctora les comunica que la señora Sevgi se está recuperando, pero que debe someterse a una delicada operación a corazón abierto que podría poner en riesgo su vida. Antes de la intervención, la anciana pide hablar con Ahmet y Ömer.

La señora Sevgi y Ömer se reencuentran después de que el joven Eren sepa que es su abuela y se abrazan entre lágrimas. Ahmet también se preocupa por ella y su madre le oculta que estuvo encerrada en casa por culpa de Şevval.

La mujer les dice a los dos que tienen que prometerle una cosa por si no sale con vida de la operación: Les dice que le gustaría que los dos aprendan a quererse como padre e hijo. “Si no me lo prometéis, me moriré decepcionada”. ¿Cumplirán Ahmet y Ömer su deseo?