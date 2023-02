Celebramos San Valentín con las parejas que más nos enamoran en ‘Hermanos’

Desde que los hermanos Eren llegaron al colegio Ataman, sus vidas cambiaron por completo. Los jóvenes no han desaprovechado el tiempo: han hecho nuevos amigos, han aprendido sobre temas nuevos, han hecho frente a grandes dificultades y… ¡se han enamorado!

Por los pasillos del colegio, las relaciones entre los alumnos se han estrechado y el nacimiento de fuertes sentimientos entre ellos ha sido inevitable. Algunas parejas llevan tiempo haciéndonos sufrir con sus idas y venidas y otras no dejan de sacarnos una sonrisa. ¡Vamos a repasar nuestras historias de amor favoritas!

Asiye y Doruk

Doruk y Asiye no empezaron con muy buen pie. Cuando la joven Eren llegó al colegio tuvieron varios encontronazos y no parecía que fuesen a entenderse. Pero a veces los que se pelean se desean y en este caso… ¡el refrán se cumplió!

Poco a poco Doruk fue descubriendo en ella algo que llamó su atención. La química entre ellos era más que evidente, por eso rompió con Harika, que entonces era su novia. ¡Desde ese momento #AsDor empezó a ser un hecho! Los jóvenes comenzaron a verse después de clase e iniciaron una relación.

Desde entonces la pareja no ha dejado de tener que enfrentarse a numerosas piedras en su camino. La desconfianza, las opiniones de su familia o incluso la de otros compañeros del colegio han hecho que #AsDor haya tenido más de una crisis. Pero como el amor todo lo puede, con ellos también hemos vivido… ¡emocionantes reconciliaciones!

Desde que la madre de Doruk tuvo el terrible accidente ocasionado por un forcejeo con Orhan, la pareja se ha distanciado. Aunque cuando están juntos sus sentimientos son más que evidentes, Asiye y Doruk todavía están separados y ninguno quiere dar su brazo a torcer. ¿Volveremos a verlos como pareja? ¡Lo estamos deseando!

Berk y Aybike

Si la relación de #AsDor ha estado llena de idas y venidas, la de Berk y Aybike no se ha quedado atrás. Todo comenzó cuando la joven confesó a Berk, que llevaba tiempo intentando conquistarla, que le gustaba. Comenzaron una relación a escondidas, pero poco a poco todos se fueron enterando.

#AyBer era real a pesar de que cuando Aybike llegó al colegio, Berk no se lo puso nada fácil. Su relación se torció cuando la hija de Sengül escuchó a Ayla, la madre de Berk, hablar mal de ella y de su familia. Para no hacer daño a su novio le mintió: ¡Le dijo que ya no le gustaba para romper con él! Pero poco tiempo duró la mentira y la verdad no tardó en salir a la luz.

Después de muchos intentos de Berk por hacer las paces y de muchos problemas provocados por las opiniones de su familia… ¡Aybike decidió hacer las paces con Berk! Los dos se mueren él uno por el otro y tratarán de hacer frente, juntos, a todos los inconvenientes que vuelvan a aparecer en su camino. ¡Ojalá lo consigan!

Harika y Ogulkan

La historia de Oğulcan y Harika es la más reciente, aunque el interés del hijo de Orhan por su “wonderful” no lo es tanto. Él fue uno de los primeros en preocuparse por Harika cuando nadie lo hacía.

Oğulcan intentó ayudarla a conseguir el dinero que necesitaba para pagar la matrícula, aunque al final fue el jefe de su madre, Resul, el que se la pagó. Cuando la hija de Suzan se enteró, corrió a junto Oğulcan para darle la buena noticia.

En medio de toda esa euforia, Harika se declaró al hermano de Aybike y… ¡le pidió salir! En ese momento, Oğulcan se arrodilló y le dijo que iría con ella a dónde hiciese falta. A partir de ahí, él sacó su más romántico y ella su mejor versión. ¡Cómo nos gusta verlos felices por el colegio Ataman! ¿Conseguirán hacer frente a las adversidades ahora que Oğulcan está metido en problemas?

Ömer y Süsen

Aunque Ömer y Susen no son pareja, la química que existe entre ambos es más que evidente y si no hubiese sido por los inconvenientes con los que se han encontrado, probablemente estarían juntos. ¡Los dos confesaron que se gustaban a sus amigos más cercanos!

Su relación de amistad comenzó cuando Ömer le pidió a Süsen que fuesen juntos al baile del colegio. A partir de ahí algo cambió entre ellos. Cuando intentaron expulsar al joven Eren del colegio, ella lo ayudó y consiguió quedarse.

Todo estaba encaminado para que se convirtiesen en la nueva pareja del colegio Ataman, pero el accidente de Kadir lo cambió todo. Süsen conducía el coche que lo atropelló y Afik y Kaan le aconsejaron que para que no les ocurriese nada ni a ella ni a Melisa, que también estaba en el coche, debería permanecer callada.

Aunque había sido un accidente, el sentimiento de culpa no dejó a Süsen avanzar con Ömer. Cuando intentó contarle la verdad, Kaan lo impidió y se inventó que estaban saliendo y que la joven había utilizado a Ömer para darle celos a él , algo que lo dejó destrozado porque se había ilusionado. Süsen intentó explicarle al hermano de Asiye lo que había pasado, pero él se negó a escuchar. Desde ese momento están distantes, aunque siguen sin quitarse el ojo el uno a otro. ¿Se darán una oportunidad?

Parejas que ya no están, pero que han dejado huella

La historia de Kadir y Melisa nos robó el corazón. La hermana de Doruk fue una de las primeras en tender la mano a los hermanos Eren cuando llegaron al Ataman. Aunque Melisa en un primer momento se fijó en Ömer, pronto descubrió en Kadir algo que llamó su atención.

La joven no tardó en declararse, pero Kadir, que sabía que su hermano también se estaba enamorando de ella, le mintió y le dijo que él no sentía lo mismo. Poco tiempo pudo esconder el mayor de los Eren sus sentimientos y pronto formalizaron su relación. ¡#KadMel era real!

Melisa tuvo que enfrentarse en varias ocasiones a sus padres para poder continuar su relación con Kadir. A pesar de todos los obstáculos que tuvieron, la pareja siempre los superó e incluso tenían planes de futuro juntos. Todo se derrumbó con el terrible accidente en el que Kadir perdió la vida y que Melisa presenció desde su coche. ¡Menuda llorera nos pegamos!

Mazlum y Talya comenzaron a verse fuera del colegio desde que el amigo de Kadir empezó a trabajar en la cafetería. En una de esas quedadas después de clase, Mazlum se armó de valor y le confesó sus sentimientos a Talya. ¡Ahí comenzó su relación!

Tuvieron una pequeña crisis cuando Harika le contó a Mazlum que Talya se avergonzaba de él por ser de clase más baja que ella. En ese momento el amigo de Kadir cortó con ella, pero Talya le pidió perdón y decidieron darse una nueva oportunidad.

Cuando a Talya se enteró que tenía que abandonar Estambul, Mazlum no dudó en dejarlo todo e irse con ella. ¡Los dos se mudaron lejos de la ciudad para iniciar una vida juntos!

Para saber cómo continúa la historia de estas parejas... ¡No te pierdas 'Hermanos', lunes y martes a las 22:45 en Antena 3! Y si no quieres esperar, puedes adelantarte al estreno del próximo capítulo en ATRESplayer Premium.