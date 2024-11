Orhan evita que Cansu se marche a Ankara y se declara a Ayten: “¿Has dicho que te gusto?”

Ayten decidió marcharse con su hija de Estambul después de recibir un supuesto mensaje de Orhan en el que la animaba a iniciar una relación con su jefe, Emin. Lo que la madre de Cansu no se imaginaba era que ese mensaje, en realidad, lo había enviado Fatma.

En cuanto los hermanos de Cansu se han enterado de que iban a marcharse, han llamado a su madre y han comenzado a seguir al autobús por carretera. Aunque Ayten se resistía a bajar, no le ha quedado más remedio que hacerlo.

Ayten no entiende el comportamiento de Orhan y no puede evitar echarle en cara que, si no quiere que se vaya, le haya animado a salir con Emin. Es ahí cuando el tío de los Eren le deja caer el único mensaje que pensaba enviarle era uno diciéndole que le gustaba. ¡Ayten no puede evitar sonreír al escuchar esas palabras!

Aybike, por su parte, le da un fuerte abrazo a Cansu y le pide que vuelva a casa. Ella, en realidad, nunca quiso irse. Además, Sarp se une a las bonitas palabras hacia la joven dejando claro, una vez más, lo que siente por ella. ¡Parece que el amor vuelve a invadir a la familia Eren!