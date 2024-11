¡Cansu, fuera de peligro!: Ayten paga su ira expulsando a los Eren del hospital

¡Por suerte… todo ha sido solo un susto! Cansu está bien. Después del enfrentamiento con Aybike y del accidente en el que casi muere al caer por un barranco, los Eren, por fin, han podido respirar tranquilos.

Aybike se siente fatal por haber puesto la vida de su hermana en peligro por tonterías. Además, aunque no quiera admitirlo, le ha cogido un poco de cariño y la echa de menos desde que no está en casa.

En cuanto la madre de Cansu se ha dado cuenta de que Aybike ha sido la culpable de que su hija casi muriese, no ha podido evitar sacar lo peor de sí misma y ha echado a los Eren del hospital: “¡Coge a tus hijos y lárgate de aquí ya!”, le ha dicho a Orhan muy enfadada.

Al despertar, Cansu ha preguntado por su familia, y Ayten ha sido completamente sincera: “Les he gritado y los he echado, así que se han ido.” Lo que no esperaba la joven era que Ömer y Sarp estuvieran allí, esperándola para verla.

El hermano de Yasmin se ha mostrado muy detallista con Cansu, y se ha notado que está loco por ella. Las miradas entre ellos lo han dicho todo. ¡Parece que tendremos pareja muy pronto!