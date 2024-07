Ayaz le cuenta a Asiye la verdad sobre la apuesta y le acaba confesando lo que siente por ella: “Me enamoré de ti”

El joven lleva intentando ocultar sus sentimientos mucho tiempo, pero ya no puede más ¡Es evidente que este loco por Asiye! Ambos están en el Ataman hablando sobre una película cuando se encuentran con Sarp.

El novio de Lydia aprovecha para decirle a su primo: “¿Le estas tirando los tejos?”, Asiye se queda muy sorprendida y cuando Sarp se marcha le pregunta a Ayaz: “¿Por qué ha dicho eso?

El aprovecha la situación para contarle por fin toda la verdad: “Asiye puede que yo no sea tan buena persona como has pensado hasta ahora”. Ayaz le cuenta todo lo de la apuesta y se disculpa con ella, pero a Asiye en ese momento se le rompe el alma.

El joven se arrepiente mucho de todo y continúa declarándose para soltar todo lo que lleva dentro: “Ya sé que tú me ves como un amigo, pero me enamore de ti”. Asiye no es capaz de intercambiar palabra porque está completamente confundida. ¿Cómo ha podido hacerle eso?

Ayaz termina diciendo: “Eso es a lo que hace referencia siempre Sarp, siento haberte faltado así el respeto, lo siento muchísimo”.

¿Podrá perdonarle la joven todo lo que ha hecho?, ¿le dará una oportunidad al amor o no podrá al seguir el recuerdo de Doruk muy presente?, ¿pensará que estará traicionándolo?