Orhan le confiesa a Sengül que... ¡va a divorciarse de Gönül!: "No quiero saber nada de ella"

Sengül está dando un paseo por la calle cuando, de repente, se encuentra con Orhan sentado en un banco. El padre de Aybike, entonces, le comunica a su exmujer que ha tomado una decisión relacionada con Gönül. Y no solo eso, le confiesa que la madre de Afra vio cómo se caía cuando estaba a punto de dar a luz y... ¡la dejo allí!

La tía de los Eren estalla al escuchar tal información. Sin embargo, Orhan intenta calmarla y le comunica que... ¡no va a seguir con ese matrimonio! Sengül no puede evitar sonreír, pero afirma que Gönül hará la posible para evitar el divorcio.

“No quiero saber nada de ella”, espeta el padre de Ogulcan muy enfadado. Sin embargo, el hombre está preocupado porque no sabe dónde va a poder vivir. Sengül, que no puede permitir que su exmarido se quede en la calle, ¡le ofrece su casa!

Orhan, con una gran felicidad contenida, le afirma a la madre de Aybike que va a zanjar el tema cuanto antes y que le espere allí. ¿Volverán a tener una relación?