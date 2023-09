Orhan pilla a Gönül con las manos en la masa y descubre su malvado plan contra Sengül

Un influencer gastronómico ha llegado al barrio. Oğulcan lo llamó para que probase las ricas y exitosas albóndigas que prepara Sengül para que las promocionase en sus redes sociales con tan mala suerte que Gönül se interpuso en su camino.

La mujer de Orhan no dudó ni un segundo en decirle al influencer que las albóndigas eran de su restaurante. Le pidió a un conocido que fuera al puesto de su enemiga para que comprase el delicioso plato y luego ella las sirvió en su restaurante como si las albóndigas fuesen de su restaurante.

Lo que no se podía ni imaginar es que Orhan se daría cuenta de que esas albóndigas son...¡en realidad del restaurante de Sengül! El hombre se lo echa en cara a su mujer que parece no entrar en razón y le pide que no se lo diga a nadie. “¡Qué vergüenza, Gönül!”

Mientras el influencer se queda encantado con el plato que acaba de probar. ¿Delatará Ohran a su mujer?