Kadir se lleva una gran decepción al ver que Doruk protege a Tolga

Doruk le había prometido a Kadir que no le haría daño a Asiye, pero no lo ha cumplido y el mayor de los Eren se lo ha reprochado. Sin embargo, el hijo de Akif le ha confesado que no lo está pasando nada bien con la situación que está viviendo con la joven.

“¿Se puede enloquecer de tristeza?”, ha dicho. Kadir no entiende por qué sigue siendo amigo de Tolga si no soporta estar lejos de Asiye, y Doruk ha tenido que explicarle que hay algo que está entre la espada y la pared.

Hay algo que no puede contarle para no hacerle daño, pero si no se lo cuenta la perderá. De pronto ha llegado Tolga, justo cuando Kadir le ha pedido que le cuente qué le preocupa. El joven quería impedirlo, y el mayor de los Eren, harto de él, se ha enfrentado.

Doruk se ha quedado al margen pero Tolga lo ha chantajeado para que lo defienda, ¡y Kadir se ha quedado muy sorprendido! ¿Por qué lo defiende de él?