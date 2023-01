Kaan se hace pasar por Ömer para averiguar lo que el testigo sabe sobre el accidente en el que murió Kadir

Kaan ha llegado al lugar en el que el testigo había citado a Ömer, se ha hecho pasar por él para que le cuente todo lo que sabe sobre el día del accidente. ¡Necesita saberlo todo!

El testigo comienza a explicarle que pasó con el coche momentos después de que sucediera el accidente y que vio una moto caída, un chico joven en el suelo y a dos o tres jóvenes alrededor de él, pero no se acuerda de nada más, ni modelos de los coches ni nada del estilo.

Por si fuera poco, cuenta que era su mujer la que iba conduciendo esa noche y que se encontraba grabándola cuando, sin darse cuenta, grabó también la escena del accidente. La tensión aumenta al instante y en ese momento le enseña el vídeo a Kaan donde perfectamente se puede ver...¡Las personas que estaban en aquel lugar la noche que falleció Kadir!

Con suerte, el testigo no conoce de nada a las personas del vídeo y no puede reconocerlas aunque Kaan lógicamente sí que lo hace. Kaan le ha pedido que le enseñe el vídeo y se ha marchado de allí corriendo. ¡Ömer no le ha pillado!