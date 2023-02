¡Emel está fuera de peligro!: La pequeña se recupera tras recibir un disparo en el hombro

Después de mucha incertidumbre y angustia por parte de sus hermanos y del dueño de la casa que le había disparado y su esposa, por fin llegaba la mejor de las noticias: ¡Emel se encuentra bien y está fuera de peligro!

El doctor ha dicho que la pequeña ha tenido mucha suerte y la bala apenas le ha rozado en hombro. Tiene un poco de fiebre, pero nada alarmante. Emel está bien y… ¡ya pueden pasar a verla!

“Me ha pasado toda la vida por delante, me han parecido diez años” le dice Ömer. Pero la pequeña le tranquiliza y le dice que está, que no le ha pasado nada. ¡Asiye y Ömer no pueden contener las lágrimas de felicidad al estar con su hermana!

Los dueños de la casa donde ocurrió el disparo, İlknur y Burhan, también están muy contentos de que la pequeña esté bien. Le han pedido perdón y hasta les han ofrecido a sus hermanos poner una denuncia si fuese necesario. ¿Les perdonarán los Eren por lo que le ha pasado a Emel? ¡Por suerte todo ha quedado en un gran susto!