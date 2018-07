Lee el texto completo que Fred Waterford recitó en 'La Ceremonia' con Defred y Serena Joy: "Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob..."

1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: Dame hijos, o si no, me muero.

2. Y Jacob se enojó contra Raquel, y dijo: ¿Soy yo acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre?

3. Y ella dijo: He aquí mi sierva Bilhá; llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella.

4. Así le dio a Bilhá su sierva por mujer; y Jacob se llegó a ella.

5. Y concibió Bilhá, y dio a luz un hijo a Jacob.

6. Dijo entonces Raquel: Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan.

7. Concibió otra vez Bilhá la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob.

8. Y dijo Raquel: Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí.

9. Viendo, pues, Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer.

10. Y Zilpa sierva de Lea dio a luz un hijo a Jacob.

11. Y dijo Lea: Vino la ventura; y llamó su nombre Gad.

12. Luego Zilpa la sierva de Lea dio a luz otro hijo a Jacob.

13. Y dijo Lea: Para dicha mía; porque las mujeres me dirán dichosa; y llamó su nombre Aser.

14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre; y dijo Raquel a Lea: Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo.

15. Y ella respondió: ¿Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo.

16. Cuando, pues, Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él, y le dijo: Llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche.

17. Y oyó Dios a Lea; y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob.

18. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido; por eso llamó su nombre Isacar.

19. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob.

20. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote; ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos; y llamó su nombre Zabulón.

21. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina.

22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos.

23. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta;

24. y llamó su nombre José, diciendo: Añádame Jehová otro hijo.