Para tristeza de todos, la Plaza de los Frutos ha perdido a un vecino muy importante y querido para todos.

Guillermo Galán ha decidido tomar las riendas de su vida para comenzar una nueva vida lejos del lugar donde tan feliz ha sido.

David Janer ha dado vida al simpático y algo romántico abogado durante tres temporadas en 'Amar es para siempre' y, después de casi 600 capítulos a sus espaldas, el actor cierra su etapa en la exitosa ficción.

David Janer dedica una carta a Luz Valdenebro

David ha formado parte de la familia 'Amar' durante estos años, y no es fácil decir adiós a las personas con las que se ha compartido momentos que siempre se quedarán inertes en el corazón.

Madrugones, rodajes interminables, confidencias en los camerinos... son mil las experiencias que el actor se lleva en su maleta de recuerdos, y mil también son las veces que el equipo ha aplaudido, entre lágrimas, su marcha.

En sus redes sociales, nuestro Guillermo decía adiós a un equipo que ha dejado una gran huella en él compartiendo imágenes junto a todos ellos.

Pero hay una persona muy especial a la que ha querido dedicarle un espacio aparte para confesarle todo el cariño y admiración que le profesa, y lo tanto que aprecia su amistad: esa es Luz Valdenebro, su querida Cristina Martínez, su 'moneypenny' o su Luchy.

Esta es la carta que ha publicado en su cuenta de Instagram:

"La sonrisa de LUZ. Decía Kant que ya que la vida está sembrada de espinas, Dios concedió al hombre 3 dones: el sueño, la esperanza y la sonrisa. Sin embargo, la psicología reconoce hasta 19 tipos de sonrisa, y la mayor parte, fingidas. No obstante, hay una que sobresale por encima del resto en cuanto a belleza y sinceridad: es la conocida como "sonrisa de Duchenne". Esta sonrisa tiene 2 características principales: no proviene de la voluntad y, por tanto, no puede ser fingida; y siempre le acompaña un brillo especial en la mirada. Es, por tanto, una sonrisa que nace desde dentro, del corazón.

Curiosamente, los antiguos (neoplatónicos), creían que la luz, "el brillo", era un atributo divino, una emanación directa de Dios y, por tanto, la belleza que tenían las cosas y las personas provenía de esa participación en su luz. De este modo, las almas más bellas brillaban con una luz propia y sus ojos, no solo eran capaces de percibir la belleza, sino también de reflejarla. Pues bien, si alguien ha recibido el don de la sonrisa y el don de la luz interior esa es, sin duda y valga la redundancia: Luz (para mí, mi Luchyy). Quien la ha visto sonreír, lo sabe:

Cuando sonríe, el brillo que proyectan sus ojos te dice que no miente; que no sonríe su cara, sino su corazón.

Cuando sonríe, su bonito rostro de mujer se transforma, por la magia de su luz, en el rostro de una niña juguetona y algo traviesa.

Cuando sonríe, te demuestra que no solo sabe llorar maravillosamente bien en escena (esto es, desde dentro), sino que también sonríe divinamente.

Cuando sonríe, participas tanto de su belleza exterior como interior... y es que cuando sonríe, no solo te sonríe, sino que te ilumina.

En fin, que cuando @liliwooo sonríe... es imposible no sonreír con ella.

Luchyy, echo de menos tu brillo y tu sonrisa".

La actriz ha respondido muy emocionada a la sentida dedicatoria de su admirado compañero:

"Llorando me tienes por las esquinas… Qué duro se me hace no recibir secuencias de las nuestras y darles mil vueltas en el camerino. Qué ganas de verte y qué ganas de contarnos cosas. ¿Cuándo nos vemos?".

¡Lo que ha unido 'Amar es para siempre' no lo podrá separar nada ni nadie!