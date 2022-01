"Sin saberlo, hemos construido la historia de Guillermo y Cristina": Luz Valdenebro despide a David Janer, su compañero de mil batallas en 'Amar es para siempre'

Después de tres temporadas y casi 600 capítulos, ha llegado la hora de decir adiós a uno de los personajes más queridos de 'Amar es para siempre'.

David ha regalado momentos cargados de humor y emoción a partes iguales

David Janer se incorporó a la octava temporada de la ficción diaria líder de la sobremesa de Antena 3 junto a sus compañeros Luz Valdenebro y Adriá Collado, interpretando a tres abogados laboralistas que emprendían su negocio en la Plaza de los Frutos y quienes ninguno de ellos jamás imaginaría que nada sería igual después del atentado que tendría lugar en 1977, el día que cambió sus vidas para siempre.

Durante esta trepidante aventura, David ha regalado momentos cargados de humor y emoción a partes iguales y que los seguidores siempre guardarán en su corazón.

Por un lado, cómo olvidar su dulzura y entrega cuando el amor llamaba a su puerta. Se enamoró varias veces, pero quien hizo trizas su corazón fue Lourdes Ordóñez (intreprada por Adriana Torrebejano), a quién, probablemente, nunca olvide a pesar de haber perdido la memoria.

Y por el otro, el personaje de Guillermo nos sería difícil de imaginar sin su inseparable 'moneypenny' a su lado: Cristina. Su amistad ha pasado por numerosas fases que han tenido a los seguidores con el corazón en un puño, incluso llegaron a confundir los sentimientos de amistad con el amor. ¡Casi se dan el ‘sí, quiero’! Pero el cariño que se profesaban siempre era más fuerte que cualquier obstáculo que se interpusiera entre ellos.

En la décima temporada, Guillermo volvió a las andadas y volvió declararse a Cristina, pero tras recibir su rechazo y acumular a sus espaldas diversas experiencias que pesaban demasiado en su espalda, decidió tomarse un respiro y alejarse de la Plaza de los Frutos por una temporada.

Luz Valdenebro, su compañera y amiga de mil batallas, ha querido dedicarle unas emotivas palabras a su "particular Diego Valor":

"Mr. Storm, Galán, Jarrete, el Deivid, Cristo de Medinaceli, the Boga... Cuántos apelativos te llevas de aquí. Casi tantos como toneladas de cariño. Cuántas risas, repasos, dedos en la nariz en maqui/pelos, cafés nº40, sustos (conmigo no te funcionaba), broncas coronadas de lloreras mías que te empeñabas en apuntar en el calendario porque eran épicas. Clases de defensa personal con grititos de efectos especiales, tintes (ya tenemos una edad), abrazos apretaos... Cómo nos hemos chinchado y cómo nos hemos cuidado. Cómo hemos aprendido a conocernos y a saber cuándo sí y cuándo no. Sin saberlo, hemos construido la verdadera historia de Guillermo y Cristina y por eso, en esa última secuencia que rogamos que cronológicamente fuera la última, se nota que hay mucho de Cristina y Guillermo pero muchísimo de David y Luz. Va a costarme mucho no tenerte a un tabique de distancia. Echaremos de menos (no demasiado en realidad) tus alaridos a las 6:45 de la mañana entrando en maquillaje. Tu ‘calendario abdominal’ sigue en tu camerino y el primer selfie de la historia de @amaresparasiempre ocupa un lugar privilegiado en el mío. Mientras, Cristina sigue su camino pero siempre que puede, echa una mirada por encima de sus gafas por si aparece por sorpresa su particular Diego Valor: 'De los cielos caballero. De los villanos el terror'. Te quiere, tu Moneypenny".

El actor no ha tardado en reaccionar a esta bonita declaración de amistad:

"Pero qué preciosidad, Luzzzchy!! Me has dejado sin palabras y con los sentimientos golpeando mi corazón y mi estómago!! Que NADIE quite nuestro particular calendario de pataletas, ni NADIE borre lo que pasamos y sentimos juntos en escena y fuera de ella!! Te echo de menos, Luuuchyyyyy!!!".

¡Hasta siempre, compañero! La Plaza de los Frutos siempre te estará esperando con los brazos abiertos.