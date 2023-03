La reflexión de Quintero sobre sus problemas con Cristina: “He perdido toda esperanza”

Quintero ha intentado recuperar la amistad con Cristina, pero todo apunta a que no existe ninguna solución.

Carballo ha visitado al abogado tras hablar con Martínez: ella está muy dolida por la situación, y Justo lo sabe. "He perdido toda la esperanza", confiesa Quintero tras el último desencuentro con la que ha sido durante muchos años su amiga.

Carballo no quiere que Justo tire la toalla, la amistad que tenían es muy bonita como para dejarla en el camino, pero Quintero entiende que Cristina se sienta traicionada. Incluso llega a insinuar que estará mejor sin él en su vida.

"Que me haya sacado de su vida me lo he ganado a pulso", dice el abogado, aunque Carballo insiste que Martínez necesita a su amigo. ¿De verdad no tiene solución?, ¿podrán recuperar la amistad que tenían?