El público ha hablado: estas son las dos escenas favoritas de los fans de ‘Amar es para siempre’

A lo largo de tantos años en ‘Amar es para siempre’ hemos tenido cientos de personajes que, acompañándonos día a día, se convertían en nuestra familia, y cuyas historias que hemos podido ver han sido también nuestras.

Itziar Miranda, nuestra querida Manolita en la ficción, ha preguntado a sus seguidores de Instagram por sus escenas favoritas, y el público ha hablado. La actriz ha compartido en su perfil oficial las dos más votadas, dos momentos que, por el punto de la historia y su significado, nos pusieron a todos los pelos de punta. ¡Recuérdalos!

La dura discusión de Luisita y Manolita

Manolita ha tenido muchos hijos, y todos les han salido revolucionarios a su manera. Con Luisita, que se había enamorado de Amelia, Manolita vivió un torrente de emociones, pero aun así fue muy comprensiva sobre la relación de su hija con otra mujer.

Pero cuando Luisita le cuenta a su madre que ambas planean tener un hijo, Manolita no respalda esa decisión, lo que provoca una tensa discusión entre ellas. Tras una primera pelea, la madre visita a su hija para intentar arreglar las cosas y convencerla de que no cometa un error que podría marcar su vida para siempre, pero Luisita no va a tirar por la borda su sueño de ser madre.

¿El resultado? Una discusión mucho más dura con golpes bajos hacia ambos bandos: Luisita le dice a su madre que es una retrógrada, y una contundente respuesta de Manolita a su hija llamándole egoísta ya que, si trae un niño a este mundo, será un desgraciado al carecer de la figura de un padre.

Las patatas guisadas de doña Juana

En la novena temporada, los Gómez Sanabria se enfrentaron a algo para lo que nadie está preparado: la pérdida de una hija. La pequeña Marisol fue asesinada, un episodio que traumó a toda la familia, pero especialmente a Manolita.

No dormía y apenas comía. Su otro hijo, Manolín, preocupado por su madre, le sirvió un plato de patatas guisadas. A Manolita no le entra nada, pero su hijo insiste y consigue darle de comer como ella lo hacía cuando él era un bebé: con el juego del avioncito.

Madre e hijo recuerdan a Marisol, lo delgada que era a pesar de todo lo que comía. Ambos son incapaces de aguantar las lágrimas, dándonos una escena tierna, triste y melancólica.