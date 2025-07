Evren le abre su corazón a Bahar y ella responde con sinceridad: ¿está preparada para casarse de nuevo?

La situación de Leyla ha dejado a todos con los nervios de punta. Evren es uno de los más afectados. Además de ver a Bahar y a Timur fingiendo que siguen casados, también se vio obligado a decirle a Leyla que iba a pedir matrimonio a su novia, llevando a un nuevo escándalo familiar.

En un momento a solas con Bahar en el hospital, el cirujano no ha tardado en abordar el tema. “Sobre lo de ayer, tu tía me estaba presionando y se me fue de las manos...”, ha explicado. El alivio de Bahar ha sido instantáneo: “Me quedo más tranquila”.

Evren se ha quedado sorprendido. “¿Tan mal te habría parecido?”, le ha preguntado dolido. La médica entonces se ha dado cuenta del peso de su respuesta y ha intentado arreglarlo. “No, pero...mantengamos la relación tal como está”, le ha pedido.

Ambos han vivido momentos demasiado intensos en los últimos días, y Evren sabe que no es fácil para Bahar pensar en casarse de nuevo tras su pasado con Timur. Por ahora, lo importante es hacele saber que quiere estar con ella pase lo que pase.