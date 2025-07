María le admite a Gabriel que empieza a recuperar la movilidad en sus piernas, pero le pide que sea cómplice de su secreto

Mientras leía, María ha sentido una leve reacción en su pierna. Emocionada al comprobar que podía mover el pie, ha empezado a sonreír. Pero su alegría ha desaparecido de un momento a otro cuando ha visto a Gabriel en la puerta.

María, asustada, le ha pedido al abogado que no diga nada y que le ayude a encontrar a un neurólogo en secreto. “Es un milagro que solo podemos saber tu y yo. Esto me podría costar la ruina. Si Damián o Andrés se enteraran me echarían de casa”.

Gabriel, lejos de traicionarla, le ha ofrecido un pacto. Él le promete que guardará su secreto y le dice que juntos acabarán con Damián De la Reina: “Nuestra venganza va a funcionar”.

¿Será este el principio de su venganza o de una nueva traición?