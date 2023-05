Nieves advierte a Vicente tras su encuentro con Joseba: “No sabes lo peligroso que es”

Nieves visita por sorpresa a Vicente para reprocharle que éste se haya enfrentado a Joseba.

Vicente no va a ceder a los chantajes del narcotraficante y no piensa quedarse de brazos cruzados, por ello le amenaza con el fin de que no vuelva a molestarla.

Pero Nieves, lejos de agradecer la actitud de Vicente, le echa en cara que ha sido un error enfrentarse a Joseba. "No sabes lo que has hecho", le avisa la mujer, y es que su amenaza al narcotraficante empeora las cosas para Nieves: "No sabes lo peligroso que es", le dice.

Si Nieves quiere encontrar con vida a Ricardo, debe cumplir las exigencias de Joseba, y teme que se desquite con él por la osadía de Vicente. Lo que Nieves no sabe es que Ricardo murió a manos de Joseba hace tiempo, y ella es la siguiente en la lista del narcotraficante.

Pero también se preocupa por Andrea, no quiere que nada ni nadie le haga daño. Vicente le muestra todo su apoyo a Nieves, y le hace saber que, pase lo que pase, estará a su lado para protegerla.