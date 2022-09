Manolita y Marcelino, devastados tras la detención de Ciriaco: “Esto es una pesadilla”

La detención de Ciriaco como presunto autor del asesinato de Ana Mari ha dejado a Manolita y Marcelino completamente rotos.

Los padres del joven confían en su inocencia, pero temen que las cosas no salgan como esperan. “Es un crío, yo no quiero ni pensar en lo que estará pasando. Las cosas son absurdas, no se entienden y esto puede salir por cualquier lado”, ha lamentado Manolita.

Manolita sabe que estar en la cárcel es muy duro y teme que transforme a su hijo en una persona diferente.

Por su parte, Pelayo ha intentado animar al matrimonio, mostrándoles su apoyo y confiando en la justicia: “Ahora, hay que esperar: Quintero arreglará este mal entendido”.

Pero las palabras del comisario Luján son inquietantes: han encontrado una prueba incriminatoria en el lugar del crimen.

De momento, Nieves y Andrea siguen guardando silencio y nadie sospecha que la joven fue la culpable…