Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 31 de octubre de 2022: la clave para todo es el tiempo

Carballo no sabía que su padre estaba pasando por una etapa mala y aseguró que su forma de ser no era la que describía Luz. Por todo ello, mantiene una conversación con Jorge en la que se derrumba. Carballo no puede explicarse por qué el comisario la tenía engañada sin contarle nada y saca a la luz su sentimiento de soledad al no tener presentes ni a su padre ni a su madre.

Es en ese momento cuando Jorge manifiesta que él sí que está ahí para ella. Algo que recibe de buen agrado la expolicía y se apresura a besarle. Pero el investigador la frena, no quiere que después ella pueda arrepentirse del beso. ¿Puede ser el principio de una bonita relación?

Marcelino trasladó lo acontecido en su visita a la cárcel a su padre, Pelayo, quien tiene más dudas en cuanto a la actitud de su nieto.

Sin embargo, al escuchar a su hijo hablar sobre Ciriaco, Pelayo ha afirmado que van a hacer todo lo posible para que el joven vuelva a ser como era antes. Pero todo tiene que llegar pronto, como dice Marcelino: “Hay que sacarlo de la cárcel antes de que acaben con él”.

La cárcel, junto a las malas compañías, están cambiando por completo a Ciriaco. Después de entrar en ella, se ha convertido en una persona fría y sin escrúpulos, donde tiene que imponerse para que no se impongan otros sobre él, así se lo hizo saber a su padre.

Esta vez ha sido otro de los presos el damnificado por el intento de superioridad de Ciriaco y su amigo. El joven, tan solo por una mirada inofensiva, le ha obligado a quitarse los pantalones y las zapatillas para quedárselas ellos.

Doña Paz sigue reprochando a Hugo la confusión con el medicamento y, además, le sigue echando en cara su pasado con las drogas.

“Estaba más tranquila cuando estabas vigilado en esa clínica para drogadictos”, ha afirmado la farmacéutica durante su bronca. Algo que no ha sentado nada bien a su hijo y que le ha hecho tirar la bata e irse de la farmacia. Todo ante la atenta mirada de Rocío.

Cristina se ha dado cuenta de que está embarazada y de que el padre es su expareja, Rubén, pero se ha venido abajo de tanto pensar en que va a cuidar a su hijo sola y que puede tener complicaciones en el parto.

Este primer pensamiento lo tiene a raíz de una conversación que tuvo con Rubén, donde él le dijo que no quería ser padre. Ante ello, la abogada tiene miedo de contárselo y que reaccione de mala manera.

